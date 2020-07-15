2020-07-15T16:51:10+03:00
Общество

В Анапе прокуратура добилась выделения жилья для детей-сирот

На выполнение требований прокурора у чиновников ушло три года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Прокуратура в Анапе добилась выделения жилья для детей-сирот. Фото прокуратуры ККПрокуратура в Анапе добилась выделения жилья для детей-сирот. Фото прокуратуры КК
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Прокуратура в Анапе провела проверку соблюдения прав детей, оставшихся без попечения родителей.

В ходе проверки выяснилось, что администрацией курорта детям-сиротам по достижению совершеннолетия не было предоставлено жильё. В результате молодые люди были вынуждены жить у знакомых или брать жилье в аренду.

Еще в 2017 году прокурор подал в суд иски в интересах сирот, в которых потребовал обязать министерство труда и социального развития Краснодарского края и администрацию Анапы предоставить положенные по закону квартиры.

- Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, возбуждены исполнительные производства, после чего в 2020 году на указанные цели выделены субвенции в размере более 58 миллионов рублей.

Сейчас благодаря принятым мерам прокурорского реагирования с 5 молодыми людьми заключены договоры найма специализированного жилого помещения, новоселы в торжественной обстановке получили ключи от благоустроенных квартир,-сообщает прокуратура края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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