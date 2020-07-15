Самозанятые жители Кубани могут пользоваться мерами господдержки

15 Июль 2020 2020-07-15T17:29:38+03:00

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Самозанятые жители Кубани отныне смогут пользоваться теми же мерами господдержки, что и малый и средний бизнес.

На 41-й сессии ЗСК 15 июля такой законопроект поддержали краевые депутаты.

С 1 июля в регионе работает новый налоговый режим. Им могут пользоваться физлица и бизнесмены, у которых нет работодателя, и они не привлекают наемных работников.

В этом случае они будут платить налог с доходов от самостоятельной занятости по льготной ставке – 4 % (физлица) или 6% (ИП и организации).

– Если число самозанятых будет расти, то налоговый режим станет одним из важных источников пополнения регионального бюджета. Использование мер поддержки простимулирует их выйти из тени и легально вести бизнес, – считают в министерстве финансов края.

При этом, как отметили в региональном Минфине, можно работать по трудовому договору и в то же время быть зарегистрированным в качестве самозанятого. В этом случае при расчете налога зарплата не учитывается и трудовой стаж по месту работы не прерывается.

ИСТОЧНИК KP.RU