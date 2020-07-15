В кафе Новороссийска поставили фигуру губернатора

15 Июль 2020 2020-07-15T18:11:24+03:00

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Пиарщики одной из известных новороссийских кафешек не дремлют. Из-за карантинных ограничений, обусловленных пандемией, ресторанный бизнес Кубани претерпел большие потери. Однако власти региона предусмотрели меры поддержки этой отрасли экономики. В знак благодарности рестораторы из города-героя решили пригласить главу Кубани к себе в гости – отобедать. И глава края появился. Только картонный.

Как отмечают в кафе, Краснодарский край всегда славился гостеприимностью, а ситуация с коронавирусом показала, что наш регион – большая семья, в которой каждый человек приложил силы для того, чтобы помочь ближнему.

- Мы благодарим всех за вклад в борьбу с вирусом. Врачей, которые без сна и отдыха спасали наши жизни. Полицию за соблюдение порядка и распоряжений, работников предприятий за то, что они обеспечивали город всем необходимым. Людей, которые сидели дома, - говорят представители заведения.

Также они заявили, что во многом благодарны властям Кубани в лице руководителя – губернатора Вениамина Кондратьева, который уверенно управляет краем в непростое время.

- Вениамин Иванович, мы понимаем, что руководить таким большим регионом очень непросто и вы очень заняты. И пока вы не нашли время посетить наш ресторан лично, мы, с вашего позволения, решили обзавестись вашим портретом. Чтобы вы всегда были рядом и присматривали за нашим городом и рестораном. Признаемся честно, с такой защитой работать намного приятнее и спокойнее, - написали на своей страничке в инстаграм рестораторы, отмечая, что все же будут рады видеть его вживую.

ИСТОЧНИК KP.RU