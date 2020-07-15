2020-07-15T18:12:35+03:00
Общество

Лесничие на Кубани получили новые служебные автомобили

Машины куплены на деньги из федерального бюджета
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Лесничества Кубани получили новые внедорожники. Фото администрация ККЛесничества Кубани получили новые внедорожники. Фото администрация КК
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Теперь лесничим на Кубани станет легче ловить нарушителей и защищать леса региона от браконьеров.

16 внедорожников «Нива» для лесных инспекторов закуплены Минприроды Краснодарского края.

20 миллионов рублей для этого выделены из федерального бюджета. А в общей сложности в текущем году лесничества края должны получить 34 новых машины. Это в дополнение к тем 93-м,что уже работают в кубанских лесах.

Территория под надзором каждого лесного инспектора в регионе огромна и составляет более 6 тысяч гектаров. Новый транспорт в патрульной работе просто необходим.

– Укомплектование лесничеств современной техникой поднимет лесоохрану на новый уровень и поможет реализовать одну из стратегических задач – сохранить «зеленый пояс» региона, – подчеркнул вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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