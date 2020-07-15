2020-07-15T18:32:11+03:00
Общество

В Краснодаре выполнено около половины работ по благоустройству Школьного бульвара

Новая зеленая зона откроется ко Дню города
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Краснодаре продолжаются работы на Школьном бульваре. Фото мэрии КраснодараВ Краснодаре продолжаются работы на Школьном бульваре. Фото мэрии Краснодара
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В краевом центре выполнено уже более половины объема работ по благоустройству Школьного бульвара.

Сюда уже завезли чернозём для новых зеленых насаждений. Территория бульвара весьма внушительна — почти 2 с половиной гектара.

К началу учебного года здесь планируют высадить более 2 тысяч деревьев и кустарников, здесь же расположатся прогулочные аллеи с уличным освещением.

Зеленая зона также получит велодорожки, спортплощадки и места для выгула собак.

— Территория здесь фактически сопоставима со сквером 80-летия образования Краснодарского края, и мы будем применять аналогичную методику по её озеленению. Разработан дендроплан. Высаживать деревья и кустарники, которых здесь предусмотрено более 2 тысяч, будем, ориентируясь по погоде, без спешки, чтобы зелёные насаждения не погибли, — сказал Евгений Первышов в ходе посещения объекта.

Полностью зеленую зону на Школьном бульваре планируется благоустроить ко Дню Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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