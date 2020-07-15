2020-07-15T19:11:49+03:00
Общество

В Сочи туриста из Тульской области унесло штормящее море

Спасатели успели в последний момент
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи туриста из Тульской области унесло штормящее море.В Сочи туриста из Тульской области унесло штормящее море.Фото: Юлия БАРАНОВА
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В Сочи спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО помогли 67-летнему туристу из поселка Первомайский, Тульской области. Инцидент произошел на траверзе пляжа санатория «Кавказ». Директор здравницы сообщил спасателям, что в море уносит мужчину, и необходима срочная помощь.

- Наши сотрудники применили конец Александрова со спасательным кругом и помогли туристу вернуться на берег, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

Как писала «Комсомольская правда» - Кубань», вечером 11 июля на пляже «Светлячок» в Сочи 46-летний местный житель упал в трещину в буне и напоролся ногой на торчащую арматуру. В Сочи мужчина серьезно травмировал ногу на «диком» пляже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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