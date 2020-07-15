Пашковской переправе в Краснодаре присвоено звание «Рубеж воинской доблести»
Депутаты ЗСК на очередной сессии приняли решение о присвоении Пашковской переправе в Карасунском округе Краснодара звания "Рубеж воинской доблести".
В августе 1942 года этом месте остался единственный понтонный мост через реку Кубань и шли упорные бои с немецкими войсками. Фашисты рвались к переправе, но так и не смогли ею овладеть. В последний момент мост был взорван и не достался противнику.
"Для Краснодара Пашковская переправа была тем же, что и "Дорога жизни" - для осажденного Ленинграда. Из-за своей стратегической значимости этот небольшой пятачок земли стал ареной ожесточенных боев. В память о подвиге советского солдата здесь весной этого года был возведен мемориал", - отметил на сессии спикер ЗСК Юрий Бурлачко.
Накануне 75-летия Победы на улице Заводской в краевом центре открыли новый мемориал "Защитникам Пашковской переправы".
Он представляет собой монумент из стали и бетона высотой 10 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU