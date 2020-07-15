В Краснодаре нашли огромную неразорвавшуюся бомбу времен войны
Строительство нового жилого комплекса по улице Героя Пешкова пришлось отложить на неопределенный срок. Здесь в земле на глубине около метра обнаружили заржавевшую бомбу огромных размеров. Предположительно снаряду более 75 лет, он - неразорвавшийся свидетель военных событий прошлого столетия.
Территорию сразу же оцепили, на место неожиданной и опасной находки вызвали специальные службы.
- Мы проверяли грунт на наличие взрывоопасных предметов, увидели бомбу. Вообще, ее нельзя касаться. Для этого есть специальная технология. Саперы знают, как зацепить бомбу, поднять, погрузить, вывезти и уничтожить, - рассказал порталу "Кубань 24" инженер-поисковик взрывоопасных предметов Игорь Петьков.
Ликвидировать снаряд должны в ближайшее время, если это не получится сделать в месте находки, то ее увезут на специальный полигон. К слову, вес бомбы, предположительно, больше 50 кг!
ИСТОЧНИК KP.RU