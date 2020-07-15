2020-07-15T23:11:53+03:00
Общество

В Краснодаре нашли огромную неразорвавшуюся бомбу времен войны

Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Фото: "Кубань 24".Фото: "Кубань 24".
Изменить размер текста:

Строительство нового жилого комплекса по улице Героя Пешкова пришлось отложить на неопределенный срок. Здесь в земле на глубине около метра обнаружили заржавевшую бомбу огромных размеров. Предположительно снаряду более 75 лет, он - неразорвавшийся свидетель военных событий прошлого столетия.

Территорию сразу же оцепили, на место неожиданной и опасной находки вызвали специальные службы.

- Мы проверяли грунт на наличие взрывоопасных предметов, увидели бомбу. Вообще, ее нельзя касаться. Для этого есть специальная технология. Саперы знают, как зацепить бомбу, поднять, погрузить, вывезти и уничтожить, - рассказал порталу "Кубань 24" инженер-поисковик взрывоопасных предметов Игорь Петьков.

Ликвидировать снаряд должны в ближайшее время, если это не получится сделать в месте находки, то ее увезут на специальный полигон. К слову, вес бомбы, предположительно, больше 50 кг!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отравление в Краснодаре: 30 тысячам жителей отключили некачественную воду
В Краснодаре нашли огромную неразорвавшуюся бомбу времен войны
В кафе Новороссийска поставили фигуру губернатора
Пашковской переправе в Краснодаре присвоено звание «Рубеж воинской доблести»
В Сочи туриста из Тульской области унесло штормящее море
В Краснодаре выполнено около половины работ по благоустройству Школьного бульвара
За полтора месяца лета Краснодарский край посетили почти 2 млн человек
Лесничие на Кубани получили новые служебные автомобили
Самозанятые жители Кубани могут пользоваться мерами господдержки
В Анапе прокуратура добилась выделения жилья для детей-сирот
Начальник одного из отделов полиции Геленджика попался на крупной взятке
Житель Кубани нашел в уборной и присвоил чужое золотое кольцо
Мошенник под видом банкира украл почти 200 тысяч с карты жительницы Сочи
Армавирский филиал «Россети Кубань» присоединил к сетям 326 объектов социальной сферы и АПК
В Краснодаре презентован каталог одежды для школьников и учеников казачьих классов
Насильник 9-летней девочки на Кубани предстанет перед судом
В станице Ленинградской ДК получил световое оборудование на 1 млн рублей
Краснодарский край не будет сокращать расходы на социальные нужды в 2020 году
Многодетные семьи на Кубани земельные участки сразу получат в собственность
Директор компании в Краснодаре оштрафован на миллион за предложение взятки в 50 тысяч рублей
Краснодар один из первых в России выйдет из кризиса после пандемии коронавируса
В Сочи московские туристы заблудились на горе Ахун
Жительница Краснодара обманула покупателя на 20 тысяч рублей
ВТБ: жители Юга активнее всего пользовались кредитными каникулами
На Кубани мужчина во время пьянки до смерти забил 27-летнюю собутыльницу
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 15 июля 2020 увеличилось на 65
На Кубани в ДТП погибли два подростка
В Сочи мужчина серьезно травмировал ногу на «диком» пляже