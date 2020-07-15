2020-07-15T23:35:59+03:00
Происшествия

Отравление в Краснодаре: 30 тысячам жителей отключили некачественную воду

Предположительно, в водозабор попали дождевые стоки
Никита ВЫСОЦКИЙ
Поделиться:
Пока водоснабжение не восстановлено, воду подвозят по восьми адресам. Фото: мэрия Краснодара.Пока водоснабжение не восстановлено, воду подвозят по восьми адресам. Фото: мэрия Краснодара.
Изменить размер текста:

Массовое отравление в Краснодаре зафиксировано в Школьном микрорайоне. Десятки жителей пожаловались на плохое самочувствие. Они уверяют, что во всем виновата вода, которая течет из кранов. Специалисты разбирались в произошедшем.

Как пояснили в мэрии Краснодара, речь идет районе улиц Филатова, Передовой, Школьной и части Восточно-Кругликовской. В дома, стоящие на этих магистралях, вода подается из водозабора "ВНИИМК", всего к нему подключены около 30 тысяч жителей.

- После обращений жителей в Роспотребнадзор специалисты взяли пробы воды. Предприятию выдали предписание о необходимости дезинфекции резервуара. 15 июля было выдано требование о приостановке работы водозабора, - говорят в администрации.

С жалобами в Роспотребнадзор обратились трое граждан, также некоторые обратились за медицинской помощью. Результаты проб питьевой воды показали, что ее качество не соответствует санитарно-гигиеническим нормам по микробиологическим показателям.

Предварительно виновницей ситуации могла стать дождевая вода, которая по невыясненным причинам попала в скважину. Отмечается, что в настоящее время на водозаборе проводят гиперхлорирование. Пока водоснабжение не восстановлено, организован подвоз по восьми адресам:

- ул. Школьная, 19/1 (круглосуточно);

- ул. Школьная, 13/2 (круглосуточно);

- ул. Академическая, 59 - 18:00 -19:00; 00:00 - 01:00; 06:00-07:00;

- ул. Академическая, 53 - 19:00- 20:00; 01:00-02:00; 07:00-08:00;

- ул. Академическая, 7 - 20:00-21:00; 02:00-03:00; 08:00-09:00;

- ул. Передовая, 82 - 21:00 - 22:00; 03:00-04:00; 09:00-10:00;

- ул. Передовая, 68 - 22:00-23:00; 04:00-05:00; 10:00-11:00;

- ул. им. Филатова, 19 - 23:00 - 00:00; 05:00- 06:00; 11:00-12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отравление в Краснодаре: 30 тысячам жителей отключили некачественную воду
В Краснодаре нашли огромную неразорвавшуюся бомбу времен войны
В кафе Новороссийска поставили фигуру губернатора
Пашковской переправе в Краснодаре присвоено звание «Рубеж воинской доблести»
В Сочи туриста из Тульской области унесло штормящее море
В Краснодаре выполнено около половины работ по благоустройству Школьного бульвара
За полтора месяца лета Краснодарский край посетили почти 2 млн человек
Лесничие на Кубани получили новые служебные автомобили
Самозанятые жители Кубани могут пользоваться мерами господдержки
В Анапе прокуратура добилась выделения жилья для детей-сирот
Начальник одного из отделов полиции Геленджика попался на крупной взятке
Житель Кубани нашел в уборной и присвоил чужое золотое кольцо
Мошенник под видом банкира украл почти 200 тысяч с карты жительницы Сочи
Армавирский филиал «Россети Кубань» присоединил к сетям 326 объектов социальной сферы и АПК
В Краснодаре презентован каталог одежды для школьников и учеников казачьих классов
Насильник 9-летней девочки на Кубани предстанет перед судом
В станице Ленинградской ДК получил световое оборудование на 1 млн рублей
Краснодарский край не будет сокращать расходы на социальные нужды в 2020 году
Многодетные семьи на Кубани земельные участки сразу получат в собственность
Директор компании в Краснодаре оштрафован на миллион за предложение взятки в 50 тысяч рублей
Краснодар один из первых в России выйдет из кризиса после пандемии коронавируса
В Сочи московские туристы заблудились на горе Ахун
Жительница Краснодара обманула покупателя на 20 тысяч рублей
ВТБ: жители Юга активнее всего пользовались кредитными каникулами
На Кубани мужчина во время пьянки до смерти забил 27-летнюю собутыльницу
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 15 июля 2020 увеличилось на 65
На Кубани в ДТП погибли два подростка
В Сочи мужчина серьезно травмировал ногу на «диком» пляже