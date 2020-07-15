Отравление в Краснодаре: 30 тысячам жителей отключили некачественную воду

15 Июль 2020 2020-07-15T23:35:59+03:00

Пока водоснабжение не восстановлено, воду подвозят по восьми адресам. Фото: мэрия Краснодара.

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Массовое отравление в Краснодаре зафиксировано в Школьном микрорайоне. Десятки жителей пожаловались на плохое самочувствие. Они уверяют, что во всем виновата вода, которая течет из кранов. Специалисты разбирались в произошедшем.

Как пояснили в мэрии Краснодара, речь идет районе улиц Филатова, Передовой, Школьной и части Восточно-Кругликовской. В дома, стоящие на этих магистралях, вода подается из водозабора "ВНИИМК", всего к нему подключены около 30 тысяч жителей.

- После обращений жителей в Роспотребнадзор специалисты взяли пробы воды. Предприятию выдали предписание о необходимости дезинфекции резервуара. 15 июля было выдано требование о приостановке работы водозабора, - говорят в администрации.

С жалобами в Роспотребнадзор обратились трое граждан, также некоторые обратились за медицинской помощью. Результаты проб питьевой воды показали, что ее качество не соответствует санитарно-гигиеническим нормам по микробиологическим показателям.

Предварительно виновницей ситуации могла стать дождевая вода, которая по невыясненным причинам попала в скважину. Отмечается, что в настоящее время на водозаборе проводят гиперхлорирование. Пока водоснабжение не восстановлено, организован подвоз по восьми адресам:

- ул. Школьная, 19/1 (круглосуточно);

- ул. Школьная, 13/2 (круглосуточно);

- ул. Академическая, 59 - 18:00 -19:00; 00:00 - 01:00; 06:00-07:00;

- ул. Академическая, 53 - 19:00- 20:00; 01:00-02:00; 07:00-08:00;

- ул. Академическая, 7 - 20:00-21:00; 02:00-03:00; 08:00-09:00;

- ул. Передовая, 82 - 21:00 - 22:00; 03:00-04:00; 09:00-10:00;

- ул. Передовая, 68 - 22:00-23:00; 04:00-05:00; 10:00-11:00;

- ул. им. Филатова, 19 - 23:00 - 00:00; 05:00- 06:00; 11:00-12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU