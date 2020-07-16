Температура воды в Черном море 16 июля 2020: теплее всего в Туапсе, холоднее – в Анапе

16 Июль 2020 2020-07-16T08:51:31+03:00

Температура воды в Черном море прохладнее, чем на прошлой неделе

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«Комсомольская правда»- Кубань» продолжает следить за тем, какая температура воды в Черном море установилась на курортах Краснодарского края. По данным синоптиков, 16 июля температура воды выше в Туапсе. Здесь уже несколько дней подряд столбик водного термометра держится на отметке 27,1 градус.

Немного прохладней в Сочи, здесь море 26,7 градусов. 26,1 градус – вода в Геленджике. А вот холодная вода 16 июля на побережье в Новороссийске и Анапе. Там море 25,5 и 24,8 градусов соответственно.

Напомним, что в Анапе и Сочи предупреждали о сильных донных течениях – заходить глубоко в море нельзя.

В Азовском море сегодня так же, как и на Черном. В Темрюке температура воды в море 26,3 градусов, а в Тамани – 25,3.

ИСТОЧНИК KP.RU