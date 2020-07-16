Температура воды в Черном море 16 июля 2020: теплее всего в Туапсе, холоднее – в Анапе
«Комсомольская правда»- Кубань» продолжает следить за тем, какая температура воды в Черном море установилась на курортах Краснодарского края. По данным синоптиков, 16 июля температура воды выше в Туапсе. Здесь уже несколько дней подряд столбик водного термометра держится на отметке 27,1 градус.
Немного прохладней в Сочи, здесь море 26,7 градусов. 26,1 градус – вода в Геленджике. А вот холодная вода 16 июля на побережье в Новороссийске и Анапе. Там море 25,5 и 24,8 градусов соответственно.
Напомним, что в Анапе и Сочи предупреждали о сильных донных течениях – заходить глубоко в море нельзя.
В Азовском море сегодня так же, как и на Черном. В Темрюке температура воды в море 26,3 градусов, а в Тамани – 25,3.
ИСТОЧНИК KP.RU