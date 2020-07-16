В Краснодаре новый спорткомплекс на Вавилова построят до конца 2021 года
В краевой столице новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится на улице имени Вавилова. Он будет с крытыми и открытыми полями, залами и беговым кольцом. Территория комплекса займет больше гектара.
- На Вавилова появится зал для занятий гандболом, волейболом, мини-футболом, баскетболом, зал для борьбы, тренажерный зал,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Уже практически готова сметная документация. Строительство планируется завершить к концу следующего года.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что спортивный комплекс начали строить в Юбилейном микрорайоне на улице имени 70-летия Октября. Сейчас есть отставание от графика. Все строительно-монтажные работы здесь планируют завершить осенью 2020 года.
Также сообщалось, что комплекс открыли в Северском районе. На строительство потратили свыше 30 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU