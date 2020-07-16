2020-07-16T09:39:22+03:00
Общество

В Краснодаре новый спорткомплекс на Вавилова построят до конца 2021 года

Он будет с несколькими полями
Галина КОПЫЛОВА
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Этапы строительства обсудили на встрече с местными жителямиЭтапы строительства обсудили на встрече с местными жителями
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В краевой столице новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится на улице имени Вавилова. Он будет с крытыми и открытыми полями, залами и беговым кольцом. Территория комплекса займет больше гектара.

- На Вавилова появится зал для занятий гандболом, волейболом, мини-футболом, баскетболом, зал для борьбы, тренажерный зал,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Уже практически готова сметная документация. Строительство планируется завершить к концу следующего года.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что спортивный комплекс начали строить в Юбилейном микрорайоне на улице имени 70-летия Октября. Сейчас есть отставание от графика. Все строительно-монтажные работы здесь планируют завершить осенью 2020 года.

Также сообщалось, что комплекс открыли в Северском районе. На строительство потратили свыше 30 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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