2020-07-16T10:20:11+03:00
Происшествия

В Адыгее хотели вывести за рубеж более 17,8 млн рублей

Незаконную схему выявили оперативники
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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37-летний житель Майкопа является директором строительной фирмы и проживает в Москве. Через его организацию по фиктивным контрактам на закупку керамической плитки иностранным компаниям было перечислено более 17,8 млн рублей. Когда оперативники выявили нарушения, мужчина заявил, что фактически и не являлся руководителем, его попросили оформить на себя документы другие люди.

- По словам директора фирмы, в 2017 году к нему обратились двое мужчин с предложением зарегистрировать компанию на его имя, обещая за это платить ему 20 тысяч рублей в месяц. Действуя от лица этой фирмы, злоумышленники в течение нескольких лет по поддельным документам сделали 21 платеж на счета девяти иностранных компаний. Но приобретенная продукция на территорию России так и не была ввезена. Таким образом, подозреваемые незаконно вывели за рубеж более 17,8 млн рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной оперативной таможни.

В настоящее время в отношении группы лиц возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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