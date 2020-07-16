2020-07-16T10:40:03+03:00
Общество

В сочинское село Измайловка по просьбам жителей привезли настоящий танк

Боевую машину установят на сельском мемориале, посвящённом подвигу героев Великой Отечественной войны
Юлия БАРАНОВА
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<p> В сочинское село Измайловка привезли советский танк Т-62. Это сделано по просьбе местных жителей. Они мечтали установить боевую машину на сельском мемориале, посвящённом подвигу солдат в Великой Отечественной войне.

<p> - В Измайловке живет много потомственных танкистов. Мы заранее узнали о его прибытии у уже залили бетонный постамент. Теперь 37-тонная машина будет украшать наше село, радовать старшее поколение и детей, - сообщила председатель совета ТОС Марина Турова.

Она подчеркнула, что это подарок от мэра города Алексея Копайгородского.

<p> - Мы благодарны что наш мэр, сам в недавнем прошлом российский офицер, услышал нашу просьбу и сумел это организовать, - отметила Марина Турова.

<p> Танк привезли в Сочи из Ростовской области, где боевая техника длительное время находился на хранении, пишет ресурс «СочиСтрим».

ИСТОЧНИК KP.RU

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