2020-07-16T11:15:51+03:00
Общество

Жительнице Краснодара удалили огромную опухоль яичника

Она ее нащупала сама
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: instagram.com/doctordemidovФото: instagram.com/doctordemidov
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Женщина обратилась с недомоганием в одну из частных клиник краевого центра. У нее стал расти живот, а через брюшную стенку прощупывалось уплотнение.

- У пациентки выросла огромная опухоль на яичнике, более 14 сантиметров по длиннику. Женщину пришлось прооперировать, сейчас она чувствует себя хорошо, - рассказал врач Станислав Демидов на своей страничке в Инстаграм.

Гинеколог добавил, что опухоль яичника часто развивается бессимптомно и самостоятельно выявить ее практически невозможно. Но в данном случае пациентка смогла сама прощупать уплотнение через переднюю брюшную стенку за счет большого размера.

Стоит отметить, что у гинеколога женщина не было около пяти лет, ее ничего не беспокоило.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Новороссийске хирурги вытащили ключ из желудка 11-месячного ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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