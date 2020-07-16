2020-07-16T11:32:17+03:00
Общество

В Краснодаре ЖК на Уральской достроит новый подрядчик

«Мультиплекс Кино» начнут достраивать уже в августе
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре жилой комплекс «Мультиплекс Кино» по улице Уральской в 2014 году начал возводить застройщик ООО «Юг-ГарантСтрой». В 2016 году стройка стала, а в отношении застройщика и генподрядчика возбудили уголовное дело. В 2018 году достраивать объект взялся инвестор - «Телекомстрой».А в 2020 году на объекте привлекли нового генподрядчика — компанию «ВК Строй».

Сейчас первый литер ЖК готов на 60 %, второй – на 40%. Своих квартир ждут в литерах ждут более тысячи дольщиков.

- Сейчас изучается проектная, сметная и исполнительная документация. Ранее они были изъяты в рамках уголовного дела, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

В начале августа пройдет встреча с дольщиками, а после обсуждения всех вопросов начнется поэтапная достройка объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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