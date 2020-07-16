В Майкопе осудят женщину, убившую знакомого из-за сигарет
Напомним, трагедия произошла в станице Ханской в конце апреля. 29-летняя девушка выпивала у себя дома вместе со знакомыми. Веселье закончилось, когда 55-летний мужчина попросил ее купить сигареты и алкоголь. На этой почве между собутыльниками произошел конфликт. Сначала гость толкнул свою оппонентку. А та, разозлившись, схватила нож и убила обидчика.
- Прибывшие врачи констатировали смерть потерпевшего, которая наступила в результате массивной кровопотери и вызвали на место правоохранителей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Республике Адыгея.
Фото: СУ СК РФ по Адыгее
Также следователи добавили, что в настоящий момент девушка находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Геленджике 29-летняя женщина убила собутыльника ударом ножа. Тело мужчины рано утром на улице Шмидта обнаружили местные жители.
ИСТОЧНИК KP.RU