2020-07-16T11:45:45+03:00
Происшествия

В Майкопе осудят женщину, убившую знакомого из-за сигарет

Расследование дела завершено
Галина КОПЫЛОВА
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На следственном эксперименте девушка показала, как расправилась с мужчинойНа следственном эксперименте девушка показала, как расправилась с мужчиной
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Напомним, трагедия произошла в станице Ханской в конце апреля. 29-летняя девушка выпивала у себя дома вместе со знакомыми. Веселье закончилось, когда 55-летний мужчина попросил ее купить сигареты и алкоголь. На этой почве между собутыльниками произошел конфликт. Сначала гость толкнул свою оппонентку. А та, разозлившись, схватила нож и убила обидчика.

- Прибывшие врачи констатировали смерть потерпевшего, которая наступила в результате массивной кровопотери и вызвали на место правоохранителей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Республике Адыгея.

Фото: СУ СК РФ по Адыгее

Фото: СУ СК РФ по Адыгее

Также следователи добавили, что в настоящий момент девушка находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Геленджике 29-летняя женщина убила собутыльника ударом ножа. Тело мужчины рано утром на улице Шмидта обнаружили местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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