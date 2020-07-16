2020-07-16T11:58:50+03:00
Общество

В Северском, Абинском и Крымском районах на парки потратят 25 млн рублей

В этих муниципалитетах благоустроят три зоны отдыха
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае во всех районах благоустраивают парки. Реконструкция зон отдыха проводится по программе «Жилье и городская среда».

На благоустройство объектов в Северском, Абинском и Крымском районах из всех уровней бюджета выделено порядка 25 млн рублей.

- В станице Северской в парке уже оборудовали велодорожки, установили тренажеры, опоры освещения и малые архитектурные формы, а также спортивную и детскую игровые площадки. В станице Холмской Абинского района рабочие укладывают плитку, после чего установят скамейки и урны. В селе Молдаванском Крымского района также скоро появятся новые пешеходные дорожки и детская площадка и зону уличной гимнастики. Везде будет вестись озеленение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас работы идут в график, планируется завершить ремонт на всех объектах до конца лета.

Стоит отметить, что в этом году на Кубани приведут в порядок 316 объектов в 69 населенных пунктах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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