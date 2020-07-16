В Новороссийске достраивают насосную станцию

16 Июль 2020 2020-07-16T12:44:22+03:00

Она поможет улучшить водоснабжение в городе

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В Южной части города Новороссийска строится водопроводная насосная станция. Работы выполнены уже на 76%.

- Станция позволит создать условия для обеспечения водоснабжением порядка 10 тысяч жителей Новороссийска, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На строительство насосной выделено 33 млн рублей. Здесь предусмотрены отводящий водопровод, колодец и камера для приборов учета воды.

После введение в эксплуатацию насосной станции хороший напор воды будет в домах и квартирах жителей Мысхако и Южного микрорайона города.

Стоит отметить, что для решения проблем с водоснабжением в Новороссийске ведется масштабная реконструкция Троицкого группового трубопровода.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Новороссийске в марте происходила авария на трубопроводе. Без блага цивилизации оставались сразу три района – Центральный, Южный и Восточный.

ИСТОЧНИК KP.RU