2020-07-16T12:44:22+03:00
Общество

В Новороссийске достраивают насосную станцию

Она поможет улучшить водоснабжение в городе
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Южной части города Новороссийска строится водопроводная насосная станция. Работы выполнены уже на 76%.

- Станция позволит создать условия для обеспечения водоснабжением порядка 10 тысяч жителей Новороссийска, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На строительство насосной выделено 33 млн рублей. Здесь предусмотрены отводящий водопровод, колодец и камера для приборов учета воды.

После введение в эксплуатацию насосной станции хороший напор воды будет в домах и квартирах жителей Мысхако и Южного микрорайона города.

Стоит отметить, что для решения проблем с водоснабжением в Новороссийске ведется масштабная реконструкция Троицкого группового трубопровода.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Новороссийске в марте происходила авария на трубопроводе. Без блага цивилизации оставались сразу три района – Центральный, Южный и Восточный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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