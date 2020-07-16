2020-07-16T13:09:42+03:00
Коронавирус Covid-19

На Кубани возобновят работу детские кружки и секции

Такое решение принято на оперативном штабе по коронавирусу
Ева МУР@kp_kuban
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С 18 июля откроются детские секцииС 18 июля откроются детские секции
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В Краснодарском крае с 18 июля снова начнут работу детские учреждения дополнительного образования. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по коронавирусу.

- Я считаю, что эпидобстановка позволяет нам сделать это, - сообщил участникам заседания глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Кружки и секции откроются с соблюдением всех санитарных норм. На входе детям должны будут измерять температуру тела, а в кабинетах и залах установят санитайзеры и обеззараживающие устройства.

Кроме того, как было с детскими садами, все сотрудники секций обязаны будут пройти медицинское обследование перед возобновлением трудовой деятельности, а учащиеся - предоставить справки о допуске и эпидокружении.

Напомним, сегодня, 16 июля, решено также открыть бассейны, аквапарки. Вернуться к работе также библиотеки на Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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