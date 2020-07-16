2020-07-16T13:21:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 3 августа

Такое решение принял губернатор Вениамин Кондратьев
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Заседание оперштабаЗаседание оперштаба
Изменить размер текста:

На заседании оперативного штаба по коронавирусу сегодня, 16 июля, было принято решение продлить режим повышенной готовности до 3 августа. Регион продолжает находиться во власти пандемии коронавируса. И о полной стабилизации обстановки речи пока не идет.

- Когда показатель заболеваемости на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекцией будет 0,5, - это самый главный критерий, характеризующий ситуацию в регионе, - тогда откроется все. Сейчас показатель 1,0, - заявили в Роспотребнадзоре.

Между тем, сегодня, 16 июля, на оперштабе был принят ряд послаблений. С 18 июля открываются аквапарки и бассейны. Кроме того, возобновят свою работу библиотеки. С понедельника снова начнутся тренировки в спортшколах и занятия в детских секциях и кружках.

Однако соблюдение масочного режима вновь планируют ужесточить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре эвакуировали все торговые центры
В начале августа начинается прямое авиасообщение между Сочи и Новосибирском
В Сочи мужчина после ссоры на улице зарезал 29-летнюю женщину
В Анапе на большой площади загорелась сухая трава
На Кубани начал работу онлайн-лагерь «Каникулы с пользой»
На Кубани откроют сеть баров с ассортиментом местных вин
В Краснодар «приедут» фильмы о еде
«Ростелеком» и GFN.RU открыли безлимитный доступ к облачному сервису NVIDIA GeForce NOW™ на специальных условиях
ВТБ Лизинг в июне увеличил поставки автомобилей на 38 процентов
Киноманом может стать каждый — абонемент видеосервиса Wink делает кино доступнее
Сбербанк выделил 2,2 млрд рублей на строительство жилого комплекса в Новороссийске
Житель Кубани приобрел землю на 1 миллион рублей по поддельному постановлению властей
В Краснодарском крае ужесточают режим ношения защитных масок
Территорию школы в поселке Российском готовят к благоустройству
На Кубани судья вынес незаконное решение и попался на крупной взятке
Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 3 августа
Спортшколы в Краснодарском крае снова вернутся к работе
На Кубани возобновят работу детские кружки и секции
В Новороссийске достраивают насосную станцию