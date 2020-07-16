Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 3 августа

16 Июль 2020 2020-07-16T13:21:28+03:00

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На заседании оперативного штаба по коронавирусу сегодня, 16 июля, было принято решение продлить режим повышенной готовности до 3 августа. Регион продолжает находиться во власти пандемии коронавируса. И о полной стабилизации обстановки речи пока не идет.

- Когда показатель заболеваемости на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекцией будет 0,5, - это самый главный критерий, характеризующий ситуацию в регионе, - тогда откроется все. Сейчас показатель 1,0, - заявили в Роспотребнадзоре.

Между тем, сегодня, 16 июля, на оперштабе был принят ряд послаблений. С 18 июля открываются аквапарки и бассейны. Кроме того, возобновят свою работу библиотеки. С понедельника снова начнутся тренировки в спортшколах и занятия в детских секциях и кружках.

Однако соблюдение масочного режима вновь планируют ужесточить.

ИСТОЧНИК KP.RU