2020-07-16T13:22:40+03:00
Общество

На Кубани судья вынес незаконное решение и попался на крупной взятке

Против судьи возбуждено уголовное дело
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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СК расследует на Кубани дело о продажном судье. Фото СК РФСК расследует на Кубани дело о продажном судье. Фото СК РФ
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В 2011 году к судье Темрюкского районного суда обратился его знакомый бизнесмен с просьбой вынести решение о признании права собственности на 67 объектов района, которые ранее принадлежали бывшему рыболовному хозяйству.

При этом, между коммерсантом и местным жителем был заключен договор купли-продажи.

Судье было хорошо известно о том, что сделка является незаконной, так как у продавца объекта не было прав собственности на него.

Тем не менее, он согласился на предложение, но потребовал взятку в сумме 2 миллионов рублей за вынесение заведомо незаконного решения. Получив часть требуемой суммы в размере 500 тысяч рублей, судья лично сдал в канцелярию суда исковое заявление покупателя и принял дело к своему же производству. При этом он сократил общую сумму требуемой взятки до 1 миллиона рублей.

Затем судья вынес решение о признании заключенным договора купли-продажи и признании за местным жителем права собственности на все спорные объекты, и получил оставшуюся часть взятки.

Вынесенное судьей решение было признано незаконным и отменено кассационным определением Краснодарского краевого суда.

- Председателем Следственного комитета Российской Федерации по материалам УФСБ по региону возбуждено уголовное дело в отношении судьи Темрюкского районного суда Краснодарского края, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и ч.1 ст.305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного решения), - сообщает пресс-служба СУ СК по краю.

Расследовать дело будет второй отделу по расследованию особо важных дел СУ СК России по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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