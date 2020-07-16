Территорию школы в поселке Российском готовят к благоустройству
В Краснодаре в поселке Российском строится школа на бывшей территории лагеря труда и отдыха «Ивушка». Сейчас со стройплощадки вывозят строительный мусор и готовятся к благоустройству пришкольной территории.
- Идёт поиск организации, которая благоустроит школьный двор. К работам по планам приступить со следующей недели, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.
Сейчас рабочие проводят облицовку здания, армируют парапеты кровли, выполнят внутренние отделочные работы. На школьной территории установят спортивные и детские площадки, а также оборудуют поле для мини-футбола.
Это единственный объект социальной сферы, где подрядчик ранее допустил отставание от графика. Ранее «Комсомолка» сообщала, что еще в мае этого года глава города Евгений Первышов ездил на площадку и поручал ускорить строительство школы. Но в связи с пандемией в период карантина замедлили поставки материалов из других регионов. После снятия ограничений мэр снова поехал на объект и решил взять возведение объекта под личный контроль.
Стоит отметить, что сейчас в разных микрорайонах Краснодара возводят 10 школ.
ИСТОЧНИК KP.RU