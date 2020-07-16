В Краснодарском крае ужесточают режим ношения защитных масок

16 Июль 2020 2020-07-16T13:44:14+03:00

Такое решение озвучили на заседании оперштаба по коронавирусу

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В Краснодарском крае возобновляют работу аквапарки, бассейны, детские секции и кружки, а также спортшколы. Однако режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса продлен до 3 августа.

Кроме того, участники оперштаба признали, что требование ношения защитных масок в закрытых помещениях жителями региона повсеместно не соблюдается. Поэтому эпидемиологи планируют усилить контроль.

- Ранее мы просили надеть маску, а теперь мы требуем это сделать, - сказал глава региона Вениамин Кондратьев на заседании краевого оперативного штаба. - Все, кто пришел в магазин либо в другое закрытое помещение, должны быть в масках - без исключения!

К слову, и жителям, и гостям курортного края настоятельно рекомендовано пользоваться защитными масками при входе в общественные места и транспорт. И избегать столпотворений.

ИСТОЧНИК KP.RU