2020-07-16T13:51:20+03:00
Общество

Житель Кубани приобрел землю на 1 миллион рублей по поддельному постановлению властей

Мошеннику удалось даже зарегистрировать право собственности
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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На Кубани мужчина получил участок земли по поддельному постановлению. Фото прокуратуры ККНа Кубани мужчина получил участок земли по поддельному постановлению. Фото прокуратуры КК
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В ходе прокурорской проверки соблюдения земельного законодательства в Армавире установлено, что местный житель, дабы избежать длительных согласований в инстанциях, решил упростить себе задачу, и самостоятельно изготовил поддельное постановление главы администрации Заветного сельского округа о предоставлении ему земли площадью в 1 тыс. кв.м.

При этом ушлому гражданину удалось-таки на основании подделки зарегистрировать право собственности на этот участок, и тем самым приобрести себе актив стоимостью около 1 миллиона рублей.

- По фактам выявленных нарушений прокуратура материалы проверки направила в следственный орган, по результатам рассмотрения которых органами полиции возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере),- сообщает прокуратура региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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