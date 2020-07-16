Сбербанк выделил 2,2 млрд рублей на строительство жилого комплекса в Новороссийске

16 Июль 2020 2020-07-16T13:57:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Сбербанк и специализированный застройщик «Вита Строй Девелопмент» подписали договор проектного финансирования. Компании открыта кредитная линия на сумму 2,2 млрд рублей для строительства жилого комплекса «Красина» в Новороссийске. Проект рассчитан на 4 литера общей жилой площадью порядка 98 тыс. кв.м.

Продажа квартир будет проходить с использованием механизма эскроу. Покупатели квартир будут вносить оплату на счета эскроу, открытые в Сбербанке. Деньги на этих счетах будут храниться до завершения строительства и передачи квартир дольщикам. Застройщик сможет получить деньги дольщиков после ввода дома в эксплуатацию и оформления первого права собственности.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Сбербанк продолжает расширять сотрудничество с компаниями строительной отрасли. Новый проект ЖК «Красина» – это современное и комфортное жилье от застройщика «Вита Строй Девелопмент», известного в Новороссийске по проекту ЖК «Парковый». Сделка реализована с использованием счетов эскроу в рамках программы кредитования Минэкономразвития».

Георгий Середин, учредитель ООО СЗ «Вита Строй Девелопмент»:

«Жилой комплекс «Красина» - это доступное и качественное жилье. Наша компания обеспечит высокое качество строительства и комфортные планировочные решения, а сотрудничество со Сбербанком гарантирует нашим клиентам выгодные условия ипотеки и высокий уровень сервиса».

ООО СЗ «Вита Строй Девелопмент» работает на рынке строительства более 7 лет, за это время сдано в эксплуатацию свыше 165 тыс. кв.м. жилой и коммерческой недвижимости. Новый жилой комплекс расположится в с. Цемдолина (7 км от Новороссийска) на улице Красина. Проект предусматривает четыре 12-этажных дома с коммерческими помещениями. На территории спроектированы детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Сдача комплекса в эксплуатацию запланирована на 2023 год.

Сбербанк – основной партнер отрасли жилищного строительства в Краснодарском крае. В настоящий момент партнерами банка в регионе являются 28 девелоперов, реализуются 36 проектов в сфере недвижимости. По итогам прошлого года на долю банка пришлось 94% рынка проектного финансирования недвижимости региона.

ИСТОЧНИК KP.RU