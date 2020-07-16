2020-07-16T14:08:27+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг в июне увеличил поставки автомобилей на 38 процентов

Более половины проданного транспорта пришлось на легковые автомобили
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ВТБ Лизинг отмечает восстановление продаж автотранспорта. В июне 2020 г. компания поставила клиентам более 2,3 тысяч автомобилей в 60 регионах страны. Это на 38% больше, чем в предыдущем месяце. Традиционно большинство автомобилей пришлось на Москву - доля их продаж составила 37%. В остальных регионах больше всего транспортных средств передано в Санкт-Петербурге (5% от совокупного объема), Краснодаре и Ростове-на-Дону (по 3%).

Более половины проданного транспорта пришлось на легковые автомобили — 57%. Около 22% - на легкий коммерческий транспорт, чуть меньше (15%) - на грузовые автомобили. Самоходные машины составили порядка 4% от общего числа переданных ТС, а автобусы - только 2%. Порядка 45% транспортных средств переданы с использованием субсидии. Самыми популярными марками в легковом транспорте стали Lada (11,9%), Volkswagen (8%), KIA (7,38%), BMW (4,4%), Hyundai (4,05%).

«Мы видим, что рынок лизинга автомобильного транспорта восстанавливается очень быстрыми темпами. Продажи легковых автомобилей в первой половине года упали на 23%, по данным Ассоциации Европейского Бизнеса, и схожий прогноз аналитики дают на весь год. Но мы видим предпосылки для дальнейшего роста спроса в сфере лизинга, это подтверждается результатами июня, и стараемся его удовлетворить, постоянно развивая наши продукты. Недавно запустили сервис подписки на автомобили Jaguar, Land Rover. Это достаточно интересный и новый для российского рынка сервис. В 2021 году планируем запустить полностью цифровые сделки. Разработаем мобильное приложение, которое еще больше упростит для клиентов взаимодействие с нашей компанией», - отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

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