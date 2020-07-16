2020-07-16T14:21:15+03:00
Общество

В Краснодар «приедут» фильмы о еде

Автокинотеатр «Стереопикник» начинает показы в краевом центре
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Краснодаре откроется автокинотеатр "Стереопикника"В Краснодаре откроется автокинотеатр "Стереопикника"
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В июле и августе в Краснодаре запланированы первые показы фильмов о еде в автокинотеатре «Стереопикник».

Идея сделать автокинотеатр возникла у команды «Стереопикника» в период карантина — проект поддержала петербургская кинопрокатная компания A-ONE, которая привезет в Краснодар три фильма, связанные между собой гастрономической темой.

«Автокинотеатр для нас — это возможность стать сейчас ближе к тем, кто каждый год приходит на фестиваль. В нынешних условиях мы не можем с точностью сказать, будет фестиваль или нет, но зато можем собрать наших гостей и друзей на площадке автокинотеатра, чтобы вместе провести летний вечер за просмотром фильма с соблюдением социальной дистанции, всех рекомендаций Роспотребнадзора и ВОЗ. Мы хотим передать атмосферу сентябрьского праздника и вместе скоротать период в ожидании Стереопикника»,- рассказала Ангелина Стипиди, генеральный продюсер Стереопикника

В нынешней подборке автокинотеатра – три замечательных «летних» фильма из Канады, США и Франции.

Картины затрагивают разные темы, рассказывают истории очень разных героев, но общее между ними – безграничная любовь к еде и прекрасная солнечная погода.

О месте и времени показа фильмов организаторы пообщещали сообщить позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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