На Кубани откроют сеть баров с ассортиментом местных вин
С начала курортного сезона -2020 проект по созданию сети баров с ассортиментом кубанских вин запущен в Геленджике.
К вину в них предлагаются черноморские мидии и устрицы.
Идею поддержали уже несколько производителей вина в регионе . Как ожидается, такие же бары вскоре появятся в Анапе и Сочи. Власти кря полагают, что это поможет в борьбе с продажей винного контрафакта, которая в последние годы значительно уменьшилась.
– Сегодня рынок алкоголя претерпел существенные изменения. Наши сотрудники выявляют единичные незаконные каналы сбыта, составляют протоколы и изымают алкогольную продукцию, – заявил руководитель департамента потребительской сферы края Роман Куринный.
Возможность покупки местного вина пользуется популярностью у туристов, для этого и был разработан альтернативный проект, предоставляющий законную услугу и качественную продукцию.
ИСТОЧНИК KP.RU