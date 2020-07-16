На Кубани откроют сеть баров с ассортиментом местных вин

16 Июль 2020 2020-07-16T14:39:51+03:00

На Кубани планируют открыть сеть баров с местным вином. Фото администрации КК

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С начала курортного сезона -2020 проект по созданию сети баров с ассортиментом кубанских вин запущен в Геленджике.

К вину в них предлагаются черноморские мидии и устрицы.

Идею поддержали уже несколько производителей вина в регионе . Как ожидается, такие же бары вскоре появятся в Анапе и Сочи. Власти кря полагают, что это поможет в борьбе с продажей винного контрафакта, которая в последние годы значительно уменьшилась.

– Сегодня рынок алкоголя претерпел существенные изменения. Наши сотрудники выявляют единичные незаконные каналы сбыта, составляют протоколы и изымают алкогольную продукцию, – заявил руководитель департамента потребительской сферы края Роман Куринный.

Возможность покупки местного вина пользуется популярностью у туристов, для этого и был разработан альтернативный проект, предоставляющий законную услугу и качественную продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU