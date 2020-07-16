На Кубани начал работу онлайн-лагерь «Каникулы с пользой»

16 Июль 2020 2020-07-16T15:13:25+03:00

На Кубани открылся первый онлайн лагерь для школьников

Проект объединит школьников в возрасте от 14 до 17 лет

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Министерство образования науки и молодежной политики Краснодарского края и Центр молодежных инициатив, вместе с региональным отделением Российского движения школьников. открывает летний лагерь в режиме онлайн.

Проект «Каникулы с пользой», по замыслу организаторов, сможет объединить начинающих блогеров в возрасте от 14 до 17 лет, пишущих в Сети о путешествиях и различных видах творчества.

Для участников проекта- школьников разработаны три смены: «ТикТокеры», «МолодФест» и «Кубанские Travelers».

Участникам первой смены онлайн-лагеря специалисты откроют секреты создания популярного у аудитории контента, проведут мастер-классы по созданию своего бренда, обучат начальным навыкам видеомонтажа и дизайна.

– Как и в реальном лагере, ребят поделят на отряды, выдадут задания и по итогу определят лучших. Предусмотрены и вечерние мероприятия, – сообщает министерство образования, науки и молодежной политики региона.

Зарегистрироваться на смену можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU