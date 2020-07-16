На Кубани начал работу онлайн-лагерь «Каникулы с пользой»
Министерство образования науки и молодежной политики Краснодарского края и Центр молодежных инициатив, вместе с региональным отделением Российского движения школьников. открывает летний лагерь в режиме онлайн.
Проект «Каникулы с пользой», по замыслу организаторов, сможет объединить начинающих блогеров в возрасте от 14 до 17 лет, пишущих в Сети о путешествиях и различных видах творчества.
Для участников проекта- школьников разработаны три смены: «ТикТокеры», «МолодФест» и «Кубанские Travelers».
Участникам первой смены онлайн-лагеря специалисты откроют секреты создания популярного у аудитории контента, проведут мастер-классы по созданию своего бренда, обучат начальным навыкам видеомонтажа и дизайна.
– Как и в реальном лагере, ребят поделят на отряды, выдадут задания и по итогу определят лучших. Предусмотрены и вечерние мероприятия, – сообщает министерство образования, науки и молодежной политики региона.
Зарегистрироваться на смену можно по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU