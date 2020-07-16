2020-07-16T15:38:42+03:00
Общество

В Анапе на большой площади загорелась сухая трава

Пожарным потребовался почти час на тушение огня
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Под Анапой загорелась сухая трава. Фото ГУ МЧС по краюПод Анапой загорелась сухая трава. Фото ГУ МЧС по краю
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Днем диспетчеру пожарной службы МЧС России в Анапе поступило сообщение о природном пожаре в районе хутора Песчаного на улице Афипской.

На место в срочном порядке выехали сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС России. Рядом с хутором горела сухая трава и кустарник. Общая площадь возгорания составила более 500 квадратных метров.

- На тушении задействовано от РСЧС 5 единиц техники и 25 человек от МЧС России 4 единицы техники и 15 человек личного состава,- сообщает ГУ МЧС по краю.

На локализацию очага пожара сотрудникам МЧС понадобилось около 50 минут. Еще через 10 минут пламя было потушено полностью.

Как сообщается, во время пожара обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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