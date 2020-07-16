2020-07-16T16:07:18+03:00
Общество

В Сочи мужчина после ссоры на улице зарезал 29-летнюю женщину

Подозреваемый в убийстве задержан
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи мужчина зарезал знакомую в ходе ссоры. Фото ВК "ЧП Сочи"В Сочи мужчина зарезал знакомую в ходе ссоры. Фото ВК "ЧП Сочи"
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Поздним вечером 15 июля 2020 года двое знакомых-мужчина и женщина находились рядом с жилым домом на улице Голубые Дали Адлерского района Сочи.

Мужчина и женщина по неясной пока причине крепко повздорили, после чего мужчина нанес собеседнице не менее четырех ударов ножом в плечо и грудь.

От полученных ран женщина умерла на месте. После произошедшего нападавший с места происшествия скрылся.

Сотрудникам СК и полицейским вскоре удалось установить местонахождение мужчины, и он был задержан.

- Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю в отношении 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в убийстве 29-летней знакомой (ч.1 ст.105 УК РФ),- сообщает пресс-служба СУ СК по краю.

Следствие по делу продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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