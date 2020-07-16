В Сочи мужчина после ссоры на улице зарезал 29-летнюю женщину
Поздним вечером 15 июля 2020 года двое знакомых-мужчина и женщина находились рядом с жилым домом на улице Голубые Дали Адлерского района Сочи.
Мужчина и женщина по неясной пока причине крепко повздорили, после чего мужчина нанес собеседнице не менее четырех ударов ножом в плечо и грудь.
От полученных ран женщина умерла на месте. После произошедшего нападавший с места происшествия скрылся.
Сотрудникам СК и полицейским вскоре удалось установить местонахождение мужчины, и он был задержан.
- Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю в отношении 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в убийстве 29-летней знакомой (ч.1 ст.105 УК РФ),- сообщает пресс-служба СУ СК по краю.
Следствие по делу продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU