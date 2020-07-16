На Кубани прошли исследования коллективного иммунитета на COVID-19

16 Июль 2020 2020-07-16T16:13:46+03:00

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Около трех тысяч жителей Краснодарского края прошли бесплатное исследование на наличие антител к COVID-19. Здоровые люди от года до 70 лет и старше сдавали кровь в поликлиниках по месту жительства, чтобы дать возможность эпидемиологам оценить коллективный (популяционный) иммунитет в стране.

- Это необходимо не только, чтобы понимать, какое количество жителей России переболели "ковидом", но и чтобы строить в дальнейшем планы по профилактике этого заболевания, - рассказала "КП" - Кубань" представитель краснодарского управления Роспотребнадзора Ирина Воронкова.

Известно, что переболевших из тех, кого в случайном порядке тестировали на антитела, всего 26 процентов. А значит, популяционный иммунитет у жителей страны еще не достиг безопасного уровня.

К слову, начать прививочную кампанию против коронавируса в Краснодарском крае планируют после 12 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU