В начале августа начинается прямое авиасообщение между Сочи и Новосибирском

16 Июль 2020 2020-07-16T16:25:23+03:00

Начинается прямое авиасообщение между Сочи и Новосибирском. Фото АП Сочи

Рейсы будут выполняться раз в неделю

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Авиакомпания «Алроса» с 6 августа 2020 года начинает выполнение прямых рейсов между Сочи и Новосибирском.

Прямое авиасообщения курорта с сибирским городом планируется продолжать до 17 сентября.

Полеты будут выполняться по четвергам на авиалайнере Boeing 737-700, который вмещает 138 пассажиров.

- Вылет из аэропорта Сочи намечен на 19:15, прилет в Новосибирск – в 04:00 следующего дня. Таким образом, время в пути составит около 5 часов.

Время вылета и прилета указаны согласно местным часовым поясам в городах отправления и прибытия,- говорится в сообщении Международного аэропорта Сочи.

Ранее «АЛРОСА» уже выполняла полеты из Сочи в Новосибирск весной и летом 2019 года. Самолеты компании также летают из Сочи в Ижевск, Кемерово, Москву, Новокузнецк и Томск.

ИСТОЧНИК KP.RU