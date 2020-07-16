В начале августа начинается прямое авиасообщение между Сочи и Новосибирском
Авиакомпания «Алроса» с 6 августа 2020 года начинает выполнение прямых рейсов между Сочи и Новосибирском.
Прямое авиасообщения курорта с сибирским городом планируется продолжать до 17 сентября.
Полеты будут выполняться по четвергам на авиалайнере Boeing 737-700, который вмещает 138 пассажиров.
- Вылет из аэропорта Сочи намечен на 19:15, прилет в Новосибирск – в 04:00 следующего дня. Таким образом, время в пути составит около 5 часов.
Время вылета и прилета указаны согласно местным часовым поясам в городах отправления и прибытия,- говорится в сообщении Международного аэропорта Сочи.
Ранее «АЛРОСА» уже выполняла полеты из Сочи в Новосибирск весной и летом 2019 года. Самолеты компании также летают из Сочи в Ижевск, Кемерово, Москву, Новокузнецк и Томск.
ИСТОЧНИК KP.RU