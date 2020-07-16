Спрос на мангалы на Кубани вырос за год в 17 раз

16 Июль 2020 2020-07-16T17:29:13+03:00

Спрос на мангалы на Кубани вырос в 17 раз. Фото Авито

Изменить размер текста: A A

Аналитики Авито рассказали о новых пристрастиях и изменениях в покупательском спросе у жителей Кубани. Интересы жителей региона существенно транформировались в период пандемии.

Так, очень многие стали проявлять повышенный интерес к обустройству загородных домов и дач. На аксессуары по этой теме возник просто взрывной спрос.

Больше всего увеличилась популярность качелей. Спрос на них в июне-июле взлетел в 34 раза по сравнению с таким же периодом 2019 года (статистику собирали с 8 июня по 7 июля). Тут же отреагировал и ценник- качели подорожали в полтора раза и стали стоить в среднем 17 700 рублей.

Почти в 17 раз увеличился спрос на мангалы. Одновременно с этим краснодарцы втрое чаще, чем в прошлом году, интересовались покупкой барбекю и грилем. При этом многих потребителей интересовали и дорогие модели мангалов, стоимостью в среднем 14 600 - 23 000 рублей.

Крайне популярны в регионе и бассейны, которые бьют рекорды популярности среди садово-дачных товаров. Они в 20 раз более востребованы, чем, например, шезлонги. При этом средняя стоимость бассейна снизилась на 12% до 16 000 рублей.

Среди лидеров роста популярности у кубанцев оказалась также плетеная мебель, особенно из ротанга

- Особенный рост мы видим в южных регионах России - аномальная жара в июне и начале июля заставила жителей перебраться за город, обустроить дачи и закупиться бассейнами”, - отметила представитель интернет- ресурса Ольга Попова.

ИСТОЧНИК KP.RU