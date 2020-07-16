На Кубани один из судов закрыли из-за вспышки коронавируса

16 Июль 2020 2020-07-16T17:49:10+03:00

В суде остались несколько сотрудников Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Кропоткинский районный суд Краснодарского края с 14 июля закрыли на карантин. На днях стало известно, что сразу несколько сотрудников инстанции заболели коронавирусом.

- По требованию главного санитарного врача, все сотрудники отправлены на обследование по поводу подозрений на коронавирус, - подтвердили "КП" - Кубань" в суде. - Все, кто близко контактировал с заболевшими отправлены под наблюдение врачей.

В помещениях суда проводится дезинфекция.

Кроме того, процесс правосудия рекомендовано проводить посредством видеоконференцсвязи. А безотлагательные заседания проводить при минимальном количестве персонала.

Напомним, сразу девять человек из ФК "Сочи" объявили об инфицировании коронавирусом. Матч «Тамбов» - «Сочи» должен был состояться 16 июля в 20:30 по московскому времени в Нижнем Новгороде.

Сегодня же, 16 июля, глава Кубани Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности до 3 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU