За похищение металлического троса в Новороссийске грабителю грозит до 7 лет тюрьмы

16 Июль 2020 2020-07-16T17:31:42+03:00

Грабителю в Новороссийске грозит до 7 лет тюрьмы. Фото ГУ МВД по краю

Изменить размер текста: A A

В отдел полиции Центрального района Новороссийска обратился с заявлением местный житель. Мужчина рассказал, что вернувшись домой, застал у себя в комнате незнакомца, который при виде хозяина сбежал.

Убегая, злоумышленник прихватил с собой из дома металлический строительный трос для крепления груза.

Оперативники угрозыска осмотрели место происшествия, взяв отпечатки пальцев, оставленные гостем. Со слов потерпевшего была составлена ориентировка на розыск подозреваемого.

Вскоре на городском автовокзале полицейские задержали мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. В его личных вещах полицейские обнаружили фонарик, нож и отмычку.

В отделе полиции стражи порядка установили, что 35-летний житель города Сочи находится в федеральном розыске за совершение серии имущественных преступлений.

Также установлено, что подозреваемый проник в домовладение потерпевшего через окно, прорезав москитную сетку ножом. Злоумышленник так и не придумал, что делать с похищенным металлическим тросом, и выбросил его на одной из улиц города.

- Сейчас следственным подразделением отдела полиции Центрального района УМВД России по городу Новороссийску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,- сообщает ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU