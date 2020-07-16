ФК «Сочи»: Игроки и персонал вернутся в Сочи чартерным рейсом
В ФК «Сочи» прокомментировали вспышку коронавируса среди представителей команды. 16 июля перед матчем с «Тамбовом» пришли положительные результаты девяти тестов. В этот момент обе команды находились в Нижнем Новгороде.
Решением премьер-лиги матч «Сочи» - «Тамбов» отменен. Южанам, вероятно, засчитают техническое поражение.
- Игроки и персонал футбольного клуба «Сочи» вернутся домой чартерным рейсом в ближайшее время. По прибытии в Сочи команда будет следовать требованиям краевого Роспотребнадзора, - сообщили в пресс-службе ФК «Сочи».
ИСТОЧНИК KP.RU
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