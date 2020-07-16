Выпуск консервов из зеленого горошка на Кубани вырос за год на 11%

16 Июль 2020 2020-07-16T18:03:17+03:00

На Кубани за год производство зеленого горошка выросло на 11%

Изменить размер текста: A A

На Кубани завершился сезон переработки зеленого горошка. Традиции по культивированию и производству консервов из этой агрокультуры в регионе традиционно находятся на самом высоком уровне.

Кубанская продукция, которую производят 10 предприятий, пользуется давним и заслуженным спросом у жителей многих регионов страны.

Консервные предприятия региона в 2020 году переработали более 46 тысяч тонн сырья, что на 5 тысяч тонн больше, чем в 2019-ом.

– В итоге удалось выработать 198,5 млн банок консервов зеленого горошка, что на 11,5% больше прошлогоднего уровня, когда было произведен 171 млн условных банок, – сообщили в Минсельхозе Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU