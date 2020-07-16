Нормативным требованиям соответствуют 65% дорог в Сочи

16 Июль 2020 2020-07-16T18:18:30+03:00

С реализацией нацпроекта этот показатель растет каждый год

Изменить размер текста: A A

В рамках нацпроекта в Сочи в 2022 году будут отремонтированы 68 улиц в городе и сельской местности.

В Центральном районе курорте ремонт ожидает 10 улиц, в Хостинском – 6.

В Адлере дорожная инфраструктура будет обновлена на 11 улицах, а в самом северном-Лазаревском районе ремонтные работы затронут 41 объект.

На эти работы из бюджетов трех уровней выделяется 830 миллионов рублей. Конкретные адреса для проведения ремонтов определены по обращениям горожан.

– Приоритетом выбора улиц для ремонта по нацпроекту в 2022 году стали многочисленные обращения жителей города Сочи, письма администраций сельских округов, предписания ГИБДД по городу Сочи, а также заявки, оставленные на сайте dorogisochi.ru, – рассказали в региональном Минтрансе.

Благодаря нацпроекту доля дорог, соответствующих нормативным требованиям в Сочи, составила 65%.

ИСТОЧНИК KP.RU