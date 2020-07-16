В Новороссийске путь к памятнику бойцам-десантникам перекрыли забором

16 Июль 2020 2020-07-16T18:24:27+03:00

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Мемориал «Памяти десантников всех поколений» установили в селе Федотовка под Новороссийском три года назад. Как уверяют местные, знают про памятник не все, а понаехи – уж тем более. Да если и захотят приехать к историческому месту, подойти все равно не получится – дорога перекрыта забором.

- Мы хотели возложить цветы, но проехать не смогли. Кругом растет виноград, частник поставил забор, а дорога как раз мимо плантаций проходит, - рассказал новороссиец Валентин Дыхало.

По его словам, на заборе висит табличка, на которой написано, что территория частная. Следовательно, проход на нее запрещен. Но местные возмущаются: зачем было строить мемориал в месте, к которому не подобраться? Ведь пару лет назад, в день открытия, собралось много гостей, преграды не было. А теперь вот появилась.

- Что это патриотизм такой? Лезть к памятнику через дырку в заборе? – вопрошает Валентин.

В мэрии Новороссийска корреспонденту «Комсомолки» прокомментировали ситуацию.

- Ввиду того, что кладбище, на котором расположен памятник, находится в центре частной территории, в ночное время для обеспечения безопасности ворота проезда закрываются. На входе размещена информационная табличка с номером телефона. По телефонному звонку на данный номер ответственный человек открывает ворота для прохода к памятнику. Также ворота закрывают для того, чтобы жители не могли пройти на гору Колдун на пикники, так как сейчас высокий класс пожароопасности, но многие пытаются пройти в обход, - заявили в пресс-службе администрации города-героя.

ИСТОЧНИК KP.RU