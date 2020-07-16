2020-07-16T18:27:16+03:00
Общество

Полиция не обнаружила никаких угроз в торговых центрах Краснодара

Ранее там прошла массовая эвакуация посетителей
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Полиция не нашла угроз в ТРЦ Краснодара. Фото ВК "Типичный Краснодар"Полиция не нашла угроз в ТРЦ Краснодара. Фото ВК "Типичный Краснодар"
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В ГУ МВД по региону прокомментировали массовую эвакуацию посетителей торговых центров в Краснодаре во второй половине дня 16 июля.

-16 июля в дежурную часть УМВД России по городу Краснодару поступило сообщение об имеющейся угрозе нескольких административных зданий города Краснодара. На указанные адреса выезжали сотрудники полиции, кинологи с собакой. В результате обследования зданий и прилегающих территорий, предметов угрожающих жизни и здоровью граждан обнаружено не было. Эвакуация проводилась силами сотрудников торговых центров,- говорится в сообщении ГУ МВД.

Ранее «Комсомолка» сообщила о массовой эвакуации людей из торговых центров «СБС-Мегамолл», Oz Mall, ТЦ «Галерея» и ряда других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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