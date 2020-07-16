В Краснодарском крае скончались три человека с коронавирусом

16 Июль 2020 2020-07-16T18:46:59+03:00

На Кубани скончались трое пациентов с COVID 19. Фото Минздрав КК

Летальные случаи произошли в столице Кубани и Армавире

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3 июля в Тимашевскую центральную районную больницу с диагнозом «двухсторонняя пневмония» помещена 55-летняя жительница Брюховецкого района.

У пенсионерки поднялась температура, появились слабость.

До этого женщина пыталась лечиться самостоятельно. 7 июля ее перевели в инфекционную больницу краевого центра, где она находилась на аппарате ИВЛ.

71-летнего жителя Республики Адыгея доставили в стационар 5 июля из-за приступа гипертонии, однако тест на коронавирус оказался положительным. Затем у пациента развилась двухсторонняя пневмония. Мужчина умер в краснодарской региональной больнице №2.

- В Армавире скончался 42-летний горожанин с подтвержденным диагнозом COVID-19. У мужчины были сопутствующие заболевания сердца,- сообщает региональный Минздрав.

ИСТОЧНИК KP.RU