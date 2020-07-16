На Кубани бывшая жена священника пожаловалась в полицию на мужа

16 Июль 2020 2020-07-16T22:30:29+03:00

За помощью женщина обратилась лишь в полицию - в органы опеки звонить не стала.

Женщина заявила о том, что их общие дети содержатся в плохих условиях

Изменить размер текста: A A

35-летняя бывшая жена священника Вера К. заявила в полицию на мужа. Причиной обращения стали общие дети. Всего их трое. Самому маленькому из них - восемь, старшему исполнилось 14 лет.

По словам женщины, которая живет в Геленджике, ее экс-супруг забирает ребят на лето в Сочи. В одном из местных поселков он служит настоятелем храма. Таково было решение суда.

- Но я хочу забрать их к себе, - заявила бывшая супруга. - Потому что дети содержатся в антисанитарных условиях. Они не могут с ним остаться!

Правда, почему женщина так считает, правоохранителям не рассказала. Как удалось узнать «КП» - Кубань», органам опеки информация об этом случае не поступала - многодетная мама за помощью не обращалась.

«КП» - Кубань» удалось дозвониться до самого священнослужителя, чтобы прояснить ситуацию.

- Это совершенно чуждая информация. Писать можно все, что угодно, но в жизни все абсолютно иначе. По решению суда со мной находится только один ребенок, с бывшей женой остались двое детей. Не думаю, что обычный бытовой конфликт стоит вашего внимания, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» отец Владимир.

ИСТОЧНИК KP.RU