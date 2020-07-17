На месте строительства Западного обхода нашли следы древних культур

17 Июль 2020 2020-07-17T08:45:53+03:00

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На месте строительства Дальнего Западного обхода в Краснодаре в настоящее время проводят археологическую экспедицию. Продлится она до осени этого года. А потом начнется строительство дороги.

- Поиск важных артефактов является обязательной частью подготовки строительства трассы, так же, как и работы по разминированию, которые проводятся в первую очередь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в госкомпании «Автодор»,

Археологами уже найдены следы древних культур, 40 погребений в курганах, самое старое из которых относится к началу III тысячелетия до нашей эры. Ученые будут работать здесь до октября, пока не обследуют на наличие артефактов всю территорию.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на раскопки в этом месте направят 262 млн рублей.

Стоит отметить, что будущий Дальний Западный обход уже проверили саперы. Здесь было найдено 15 неразорвавшихся снарядов времен войны, их уничтожили на специальном полигоне.

ИСТОЧНИК KP.RU