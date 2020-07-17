2020-07-17T08:58:34+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 17 июля 2020: теплее всего в Туапсе и Сочи

Температура воды в Черном море упала ниже 27 градусов
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: pogoda.turtella.ruФото: pogoda.turtella.ru
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«Комсомольская правда»- Кубань» продолжает следить за тем, какая температура воды в Черном море установилась на курортах Краснодарского края. По данным синоптиков, 17 июля на всем побережье вода примерно одинаковой температуры - за последние сутки везде упала ниже 27 градусов.

Теплее всего сегодня в Туапсе, здесь море 26,8 градусов. 26,5 градусов в Сочи. В Геленджике чуть ниже – ровно 26 градусов.

Холоднее всего в Анапе и Новороссийске. Там море 25 и 25,5 градусов соответственно.

Напомним, что в Анапе и Сочи предупреждали о сильных донных течениях – заходить глубоко в море нельзя. Также сегодня на побережье возможны дожди.

Температура Азовского моря тоже опустилась. В Темрюке вода 25,6 градусов, а в Тамани – 25,1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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