Температура воды в Черном море 17 июля 2020: теплее всего в Туапсе и Сочи
«Комсомольская правда»- Кубань» продолжает следить за тем, какая температура воды в Черном море установилась на курортах Краснодарского края. По данным синоптиков, 17 июля на всем побережье вода примерно одинаковой температуры - за последние сутки везде упала ниже 27 градусов.
Теплее всего сегодня в Туапсе, здесь море 26,8 градусов. 26,5 градусов в Сочи. В Геленджике чуть ниже – ровно 26 градусов.
Холоднее всего в Анапе и Новороссийске. Там море 25 и 25,5 градусов соответственно.
Напомним, что в Анапе и Сочи предупреждали о сильных донных течениях – заходить глубоко в море нельзя. Также сегодня на побережье возможны дожди.
Температура Азовского моря тоже опустилась. В Темрюке вода 25,6 градусов, а в Тамани – 25,1.
ИСТОЧНИК KP.RU