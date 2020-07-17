2020-07-17T09:10:20+03:00
Общество

На Кубани пройдут ливни с градом

В МЧС распространили экстренно предупреждение
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: 23.mchs.gov.ruФото: 23.mchs.gov.ru
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В Краснодарском крае в ближайшие два часа ухудшится погода. Ожидают ливни с грозой, градом и шквалистым ветром. В МЧС распространили экстренно предупреждение по непогоде. Жителей просят быть осторожными.

- С 10 часов утра и до конца суток 17 июля, ночью и утром 18 июля местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В ведомстве уточнили, что предупреждение не касается только города Сочи.

Спасатели отметили, что существует вероятность возникновения ЧС, связанных с затоплением и подтоплением территорий и сельхозугодий. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону «01».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что температура воды в Черном море за неделю упала ниже 27 градусов. Возможно, это связано с холодным фронтом и дождями на Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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