В краснодарской больнице за сутки на свет появились три двойни
В краевой клинической больнице №2 Краснодара за день появились на свет сразу три пары малышей. В больнице говорят, что это очень редкий случай.
- Три двойни сразу в один день и в одном отделении – это что-то за гранью, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации медучреждения.
Все шесть малышей чувствуют себя хорошо. Они сейчас находятся в отделении интенсивной терапии новорожденных.
- Тех деток, которые находятся в «инкубаторах» и набирают вес, мамочки посещают постоянно – общаются с ними, пеленают, с первого же дня рождения сцеживают грудное молоко, чтобы крохи были здоровыми, – добавили сотрудники краевой больницы №2.
Ранее "Комсомолка" сообщала, что с начала года на Кубани родилось более 20 тысяч малышей. Количество двойняшек уже перевалило за 300. Также за полгода родилось три тройни.
ИСТОЧНИК KP.RU