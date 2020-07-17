2020-07-17T09:38:45+03:00
Общество

В краснодарской больнице за сутки на свет появились три двойни

У всех малышей стабильное состояние
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: instagram.com/kkb2krasnodarФото: instagram.com/kkb2krasnodar
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В краевой клинической больнице №2 Краснодара за день появились на свет сразу три пары малышей. В больнице говорят, что это очень редкий случай.

- Три двойни сразу в один день и в одном отделении – это что-то за гранью, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации медучреждения.

Все шесть малышей чувствуют себя хорошо. Они сейчас находятся в отделении интенсивной терапии новорожденных.

- Тех деток, которые находятся в «инкубаторах» и набирают вес, мамочки посещают постоянно – общаются с ними, пеленают, с первого же дня рождения сцеживают грудное молоко, чтобы крохи были здоровыми, – добавили сотрудники краевой больницы №2.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что с начала года на Кубани родилось более 20 тысяч малышей. Количество двойняшек уже перевалило за 300. Также за полгода родилось три тройни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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