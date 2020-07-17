Краснодарцы прислали более 80 заявок на пересадку лип с улицы Московской

17 Июль 2020 2020-07-17T09:50:18+03:00

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Напомним, что жители Музыкального района могут забрать липы с Московской. В этом году здесь начнут строить трамвайную ветку. А деревья, которые растут на месте будущей трамвайной линии, уберут. Часть лип с улицы Московской отдадут КТТУ, а еще часть – краснодарцам.

В департамент городского хозяйства и ТЭК уже начали поступать заявки от горожан.

- Краснодарцы прислали больше 80 заявок. Обязательное условие - это согласие на дальнейший уход за пересаженными липами и готовность поливать деревья, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Жители Краснодара предлагают высадить деревья на улице Дзержинского, Садовой, Седина, а также на территориях садоводческих товариществ. Больше всего заявок поступило из Прикубанского округа – высадить деревья на улицах Петра Метальникова и Евгении Жигуленко.

После обработки заявок специалисты выедут на места, обследуют все земельные участки, предлагаемые для высадки, выяснят, в чьей они собственности и подходят ли для взрослых растений.

ИСТОЧНИК KP.RU