На улицы Краснодара вышла водооткачивающая техника

17 Июль 2020 2020-07-17T10:00:24+03:00

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В связи с дождями в краевом центре будет дежурить откачивающая техника. Специалисты будут следить, чтобы на дорогах не было подтоплений.

- В Краснодаре одна машина уже дежурит в районе улиц Вишняковой и Переходной, вторая — на улице Суворова и улице Ленина, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Также в мэрии добавили, что еще 20 водооткачивающих вакуумных машин готовы к работе.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в МЧС распространили экстренное предупреждение. По прогнозам синоптиков, 17 и 18 июля местами в крае, включая Краснодар, ожидают сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду. Жителей просят быть осторожными.

Спасатели отметили, что существует вероятность возникновения ЧС. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону «01».

ИСТОЧНИК KP.RU