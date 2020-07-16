Законодатели Краснодарского края согласовали изменения в краевой бюджет

Фото: пресс-служба ЗСК Фото: Архив "КП"

Законопроект представил министр финансов края Сергей Максименко. По данным минфина, документ предусматривает изменение показателей краевого бюджета, перераспределение отдельных бюджетных ассигнований. Так, с учетом таблицы поправок, в 2020 году предлагается увеличить, в том числе за счет федеральных средств, доходы краевой казны – на 6,7 млрд рублей, расходы – на 12,7 млрд рублей.

Работу над главным финансовым документом региона прокомментировал глава краевой администрации.

«Мы сегодня корректируем бюджет с точки зрения оптимизации. И наша задача сделать так, чтобы люди не почувствовали эту оптимизацию, сохраняя все гарантии и социальные обязательства», - сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор также заверил собравшихся, что корректировки бюджета не затронут финансирование реализации национальных проектов, строительства социально значимых объектов, новых дорог.

Комментируя представленный законопроект, глава регионального парламента Юрий Бурлачко акцентировал, что многие изменения в закон о краевом бюджете продиктованы необходимостью нейтрализовать последствия коронавирусной пандемии и выстроить надежную систему профилактики от подобных угроз на перспективу. При этом затраты на социальную сферу максимально сохранены.

«Благодаря увеличению безвозмездных поступлений из федерального бюджета мы получили возможность расширения коечного фонда, дотации на это предоставлены в размере 2,3 млрд рублей. Около 3,7 млрд составят субсидии на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет – это одна из важнейших мер социальной поддержки, предложенная Президентом в разгар борьбы с коронавирусной инфекцией», - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Председатель также добавил, что в крае создается важная «подушка безопасности» - увеличивается резервный фонд администрации края на текущий год на 6,5 млрд. рублей.

Депутаты поддержали предложенный законопроект в двух чтениях единогласно.